«Николаев унижает человеческое достоинство»: У горсовета двое братьев в мегафон ругали власть

В понедельник, 25 февраля, у здания Николаевского городского совета прошел мини-митинг двух жителей города, которые в мегафон отчитывали власть за плохую работу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Инициаторами такого мини-митинга стали два брата, которые проживают в микрорайоне Северный - Павел и Александр. Павел рассказал, что много ездил и видел другие страны, которые развиваются, и такое же развитие он хочет увидеть и в Украине, а под горсовет вышли, потому что «накипело».

Павел отметил, что в первую очередь они хотят привлечь внимание местных жителей, которые, по его мнению, должны выходить на митинги и «спрашивать с власти» за не проделанную работу.

Павел и Александр

- Это не к ним обращение (чиновникам - ПН), а к людям, у них то все хорошо, - сказал Павел.

На вопрос: «Какую политическую партию представляют братья?», он ответил, что этот митинг – личная инициатива и никакую партию они не представляет.

- Если вы думаете, я от кого-то, то я вас очень разочарую - я сам от себя, мне даже нечего скрывать, - отметил николаевец.

Павел посетовал на то, что городская власть не занимается восстановлением крупных предприятий и даже не привлекает специалистов по поиску потенциальных партнеров. В рупор он прокричал, что в городе вечером минимально нет хорошего освещения во дворах, нет детских площадок и даже хорошего транспорта, и для того, чтобы ему добраться домой вечером после 20:00, нужно долго ждать маршрутку, а после в нее «набиваться».

- Вечером после восьми я жду полчаса маршрутку, а потом забиваюсь в нее, вы пробовали так жить? Я вам так скажу - это очень дискомфортно, а ведь можно было перестроить транспорт и для этого у вас было время, но вы этого не сделали, ваши обещания стоят нуля, - возмутился Павел.

Также он отметил, что очень часто говорят о детях, но до сих пор нет нормальных развлекательных центров, а качели во дворах «созданы для убийства», и они еще с Советского Союза.

Павел добавил, что не понимает, зачем было вложено столько денег в аэропорт, когда в Николаеве нет нормального железнодорожного вокзала, а тот, который есть - похож на свалку.

Подчеркнул, что понимает то, что очень многое зависит и от самих жителей и призвал проходящих мимо людей не быть «безликими», а бороться за свою комфортную жизнь, ведь за нее они платят налоги. Стоит отметить, что из представителей власти на диалог никто вышел.

Напомним, в Николаеве зоозащитники вышли на митинг против меха.