Николаеве дети-сироты и лишенные родительской опеки получили сертификаты на квартиры, приобретенные за счет госсубвенции

Во вторник, 26 февраля, детям-сиротам Николаева и области раздали сертификаты на собственное жилье.

Передача сертификатов прошла в ходе заседания коллегии Службы по делам детей Николаевской ОГА, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

57 квартир и 5 помещений под дома семейного типа были закуплены на государственную субвенцию, которая в общем составляет 43,5 миллионов гривен. Квартиры для детей-сирот и лишенных родительской опеки находятся и в городе, и по всей области, в зависимости от места проживания ребенка.

Всего сегодня передали 44 сертификата. Один из ребят вышел к микрофону и сказал, что стоял в очереди с шести лет, а сегодня ему 22 года. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал о работе комиссии по распределению жилья.

— Многие из них (дети-сироты - ПН) уже поверить не могли, что когда-то получат квартиру. Кто бы что ни говорил, и какие бы лозунги ни раздавались, но нам удалось это сделать. Мы объединили общины, создали комиссию, которая следила за эффективностью распределения средств и соблюдением очереди - чтобы весь этот процесс был прозрачным, - сказал Алексей Савченко.

Ранее глава ОГА Алексей Савченко заявлял, что в течение последних пяти лет в области сохраняется тенденция к уменьшению количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.