В компании «Місто для людей Миколаїв» прокомментировали ситуацию по работе с должниками

Компания «Дельта М. Бізнесові рішення», которая рассылает письма с требованием погасить задолженность за оказанные услуги по управлению многоквартирными домами, делает это законно.

Об этом сообщает пресс-служба «Місто для людей Миколаїв».

Так, в рамках обслуживания жилого фонда МДЛМ предоставляет услуги по содержанию и техническому обслуживанию домов. Согласно договору компания обязана заниматься уборкой придомовой территории, устранять аварийные ситуации, оплате электроснабжения лифтов и мест общего пользования и других услуг. Совладельцы многоквартирных домов, в свою очередь, должны своевременно оплачивать услуги по управлению домом.

Согласно Закона, каждый совладелец несет обязательство по надлежащему управлению, эксплуатации, реконструкции, реставрации, текущего и капитального ремонта, технического переоснащения общего имущества многоквартирного дома пропорционально его части совладельца. Таким образом, не оплачивая услуги управления жильцы нарушают денежные обязательства по договору.

«Хотим сообщить, что деятельность компании «Дельта М» осуществляется абсолютно законно. Между нами и ООО «Дельта М» подписан договор о предоставлении услуг. По данному договору мы заказываем, а «Дельта М» берет на себя обязательства от имени компании проводить информирование жильцов о наличии задолженности такими способами, как: проведение телефонных переговоров с должником;

направление писем, sms-сообщений, автоматических голосовых сообщений;

проведение других действий досудебного характера, в рамках действующего Законодательства, для полного погашения Задолженности должником, - сообщил Анатолий Быценко.

Так как работа с должниками, достаточно объемная и требует дополнительных ресурсов, а МДЛМ хочет сосредоточиться на качественном обслуживании клиентов, поэтому они привлекли аутсорсинговую компанию для данного вида работ.