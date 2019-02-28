Впервые в истории Украины задействовали спецсамолет, чтобы спасти больную девочку

Впервые в истории Украины провели аэромедицинскую эвакуацию. 27 февраля 13-летнюю девочку в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев на специализированном самолете.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.

Девочку доставили из областного отделения нейрохирургии больницы города Лиман Донецкой области на аэродром Краматорска. Врач-анестезиолог и фельдшер сопровождали ребенка в аэропорт в Киеве. Для дальнейшего лечения бригада экстренной медицинской помощи в сопровождении патрульной полиции доставила ребенка в институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова. Сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к оперативному вмешательству.

«Эта первая аэромедицинская эвакуация – пример скоординированной работы Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, участников Операции объединенных сил. Она состоялась при поддержке волонтеров и активистов», - сообщили в Минздраве.

Напомним, что в 2017 году николаевскую девочку, страдающую от тяжелого заболевания, отправили на самолете в немецкую клинику.