Американские ученые создали аналог волшебной шляпы из «Гарри Поттера»

Ученые из Массачусетского технологического института создали аналог волшебной шляпы из вселенной Гарри Поттера.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The Boston Globe».

Шляпа способна регистрировать активность мозга, анализировать ее и определять предметы, о которых думает человек.

Исследователи отмечают, что на самом деле шляпа – это всего лишь изделие из ткани, которое они использовали для того, чтобы придать устройству магический вид. В шляпу встроили носимый электроэнцефалограф с 14 электродами, которые размещаются в разных частях головы. Кроме того, ученые использовали технологию машинного обучения, которая распознает паттерны мозговой активности.

Перед началом работы исследователи показали пользователям серию рисунков и попросили представить изображенные на них объекты. В это время устройство записывало активность мозга и ассоциировало ее с действиями или объектами. После этого шляпа задает пользователю ряд вопросов, которые подразумевают бинарный ответ, а пользователь может сам выбрать, о чем он думает. При этом ему не нужно произносить ответы вслух, шляпа распознает активность мозга и может определить, что задумал человек, который ее надел.