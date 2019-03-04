В Николаеве состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике

Два дня в Николаеве при поддержке администрации Центрального района проходил Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Шлях до зірок».

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В соревнованиях приняли участие 300 спортсменок из Николаева, Киева, Одессы, Ровно, Бендер (Приднестровская республика), Измаила, Запорожья, Херсона и Новой Каховки. Самая старшая участница турнира 2002 года рождения, а самой младшей – всего пять лет. Соревновались девочки в четырёх категориях от лёгкой до тяжёлой «C».

«Я с большим удовольствием и сам принял участие в организации этого мероприятия. Художественная гимнастика – необыкновенно прекрасный, красивый, утончённый и вместе с тем, требующий огромного таланта, сил, выносливости и терпения вид спорта. В Украине сильная школа художественной гимнастики и я очень хочу, чтобы наш турнир стал одним из этапов для юных спортсменок на пути к Олимпийским рекордам, успеху на международном уровне, - поделился своими впечатлениями народный депутат Украины Александр Жолобецкий.

«Моя особая благодарность председателю администрации Центрального района Александру Берёзе за всемерную поддержку соревнований и Елене Равиной – президенту спортивного клуба «Персея», которая инициировала турнир, взяла на себя львиную долю организаторских моментов, объединила всех нас в прекрасную команду и вдохновила на проведение этих соревнований в нашем родном городе», - отметил он.

В свою очередь организатор турнира Елена Равина, президент СК «Персея» поделилась планами на будущее: следующие соревнования по художественной гимнастике в нашем городе должны состоятся уже этой осенью. А «Шлях до зірок», надеются организаторы, со временем превратится в традиционный Николаевский весенний турнир и обязательно выйдет на международный уровень.