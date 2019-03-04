Умер солист культовой британской группы «The Prodigy» Кит Флинт

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В Великобритании умер английский певец и танцор Кит Флинт – солист группы «The Prodigy». Исполнителя нашли мертвым в его доме 4 марта.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на «The Sun».

Кит Флинт умер на 50-м году жизни. Его нашли мертвым в собственном доме в Эссексе – в графстве на востоке Англии. Причина смерти неизвестна, однако, по словам представителей полиции, смерть Флинта не считается подозрительной. Вследствие внезапной смерти уже открыто уголовное дело.

Флинта нашли в доме около 8 утра, после чего вызвали полицию и скорую помощь. Пресс-секретарь медицинской помощи Эссекса отметил, что: «в 8:08 нам позвонили с сообщениями о человеке, который находился без сознания в Данмоу».

До прибытия полиции и скорой помощи мужчина скончался. После констатации смерти полиция обратилась к родственникам вокалиста «The Prodigy» с печальными новостями.

Напомним, что «The Prodigy» этим летом собирались выступить в Киеве на одном из музыкальных фестивалей.

Вадим Богданов

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русскийобщество