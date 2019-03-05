В Николаеве пройдет благотворительная ярмарка – на ней будут собирать деньги для лечения маленького мальчика

В Николаеве волонтеры организовывают 8 марта ярмарку, что помочь родителям маленького Патрика Жукова, который нуждается в дорогостоящем лечении.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили организаторы ярмарки.
Мероприятие пройдет в пятницу на улице Соборной с 12:00 до 19:00 - вот ссылка на страницу ярмарки в Facebook.
В начале апреля мальчика, которому 1,7 лет, нужно доставить на операцию в Турцию на установка кохлеарных имплантов, она стоит 50 тысяч долларов.
Сейчас всеми силами собирают необходимую сумму для лечения, нужно еще 13,6 тысяч долларов.
Ребенок уже пережил три операции на сердце и одну на лёгких, после долгого пребывания в реанимации ребёнок потерял слух – у него двухсторонняя сенсоневральная глухота.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк 4149 4390 0353 1690
Жукова Екатерина Николаевна (мама Патрика).