В Николаеве пройдет благотворительная ярмарка – на ней будут собирать деньги для лечения маленького мальчика

В Николаеве волонтеры организовывают 8 марта ярмарку, что помочь родителям маленького Патрика Жукова, который нуждается в дорогостоящем лечении.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили организаторы ярмарки.

Мероприятие пройдет в пятницу на улице Соборной с 12:00 до 19:00 - вот ссылка на страницу ярмарки в Facebook.

В начале апреля мальчика, которому 1,7 лет, нужно доставить на операцию в Турцию на установка кохлеарных имплантов, она стоит 50 тысяч долларов.

Сейчас всеми силами собирают необходимую сумму для лечения, нужно еще 13,6 тысяч долларов.

Ребенок уже пережил три операции на сердце и одну на лёгких, после долгого пребывания в реанимации ребёнок потерял слух – у него двухсторонняя сенсоневральная глухота.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4390 0353 1690

Жукова Екатерина Николаевна (мама Патрика).