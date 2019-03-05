«Многие вещи происходят под шумок»: Премьер-министр Украины Гройсман удивлен повышению цены на газ до 40%

Ряд предприятий завысили тарифы на свои услуги теплоснабжения, воспользовавшись повышением цены на газ.

Об этом на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Ukrinform.

«Если предпринимать меры по энергосбережению, потребление газа будет уменьшаться, а себестоимость услуг будет другой. (Среди теплокоммунэнерго - ПН). Всего 26 лицензиатов НКРЭКУ. Остальные тарифы утверждаются администрациями. Но я думаю, что есть много вещей, которые происходят «под шумок». Цена газа изменилась - вынужденно. Я сказал, что тариф должен вырасти на 17%, а люди начали жаловаться на повышение 20-40%», - сказал он.

Также, он отметил, что расчет тарифов осуществляют предприятия - и именно они должны создать свои стратегии по модернизации и снижению тарифов.

«Пожалуйста, возьмите это в приоритет своей деятельности. Нужно навести порядок на всей территории страны», - отметил Гройсман.