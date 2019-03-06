«Уже в этом месяце часть сельских амбулаторий будет сдана в эксплуатацию», - Валентин Гайдаржи

На Николаевщине завершается строительство сельских амбулаторий, которое началось по инициативе Президента Украины Петра Порошенко в рамках программы развития сельской медицины. Уже в этом месяце часть из заявленных 14 амбулаторий будет сдана в эксплуатацию.

Об этом рассказал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи по результатам рабочей поездки в Николаевский и Березанского районов, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Калиновка, Новофедоровка, Коблево и Нечаяное - идем по графику. Как и поручал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, на каждом объекте работает достаточное количество рабочих - от 17 до 20 человек. По результатам выезда провел совещание с представителями УКС и подрядчиками. Напомнил, что до полного завершения строительства необходимо продолжать работы в усиленном режиме, в том числе в выходные », - сказал Валентин Гайдаржи.

Напомним, что в Николаевской области завершается строительство 14 медицинских амбулаторий в сельской местности, которое началось в 2018 году. Для них уже закуплено 14 новых автомобилей Renault Duster. Все они будут переданы на сельские амбулатории после окончания их строительства. В 2019 году в Николаевской области планируется построить еще 13 амбулаторий в сельской местности.