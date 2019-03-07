Исполком горсовета Николаева отложил вопрос о предоставлении жилья многодетной семье и зятю депутата Солтыса

Так, один пункт в проекте решения касался семьи из 11 человек, из низ девятеро дети от трех месяцев до 16 лет. В проекте решения указывалось, что они претендуют на жилплощадь размером в 25,1 квадратных метра. Этот вопрос возмутил Ингу Шаповалову, которая отметила, что такой площади недостаточно на 11 человек.

— Сейчас такой скандал разгорится. Никто не против, чтобы у многодетной семьи было жилье. То, что вы говорите - это красиво. Но то, что написано - нет. 25 квадратов на 10 человек - вы вообще представляете, какое это абсурдное решение? Возможно, нужно перенести, и нужно будет убедиться. И нужно правильно сформулировать, - заявила Инга Шаповалова.

В ходе обсуждения выяснилось, что данный вопрос на жилищной комиссии рассматривается еще с прошлого года. По словам главы жилищной комиссии жилой площади там по факту 102 квадратных метра. Это подтвердила и депутат горсовета Светлана Таранова, которая является членом этой комиссии. К тому же семья сама согласилась на эту квартиру, что подтверждает их письменное заявление. На данный момент, семья проживает в двухкомнатной квартире. Поэтому чиновники просили членов исполкома поддержать данный вопрос.

Однако некоторые члены исполкома просили перенести вопрос, так как чиновники путаются в размере жилплощади. Также они хотели самостоятельного проверить так ли все на самом деле, как рассказывают представители квартирного отдела и комиссии по распределению жилья.

В частности, членов исполкома смущал еще один пункт в проекте решения, согласно которому им предлагалось выделить жилплощадь семье из двух человек - на имя Петра Коринца. Так, Инга Шаповалова отметила, что в изначальном проекте решения, этого пункта не было. К тому же, нет и конкретного номера квартиры. То есть, исполком должен проголосовать за предоставление жилпощади, которой на данный момент нет.

Депутат горсовета Светлана Таранова отметила, что Петр Коринца игнорирует заседания комиссии, а также не предоставил документы о составе семьи. В частности, по словам Тарановой женой Коринца является дочь депутата Олега Солтыса Катерина, которая ранее получила в 2015 году помещение 120,5 квадратных метра в общежитии по адресу Потемкинская, 131в в «Гуртожитке», директором которого на тот момент, был ее отец.

— Его жена - Солтис Катерина Олеговна - получала квартиру в общежитии, там порядка 115 квадратов. Мы требовали свидетельство о браке. Нам его не показали. Коринца из-за этого не рассмотрели, - заявила депутат Таранова.

В связи с этим, члены исполкома просили разделить вопросы и поддержать выделение жилплощади многодетной семье, а второй вопрос отложить. При этом Инга Шаповалова предлагала отложить в общем проект решения и более детально его изучить.

В итоге, мэр Александр Сенкевич предложил разделить пункты о предоставлении жилплощади многодетной семье и семье из 2 человек в отдельные вопросы. Что касается первого, то члены жилищной комиссии и члены исполкома должны выехать на место и убедиться в том, что площади квартиры хватит на многодетную семью. Если все будет в порядке, то вопрос поддержат в телефонном режиме. Жилищный вопрос Петра Коринца сняли с рассмотрения.

Напомним, что положение предприятия «Гуртожиток» значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от «Оппоблока» Олег Солтыс, на которого экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевого использования средств предприятия.

Так при его руководстве КП осуществляло незаконное подключение к электросети «Николаевобленерго», чем нанесло ущерб «Гуртожитку» в виде штрафа на сумму в 11 тысяч 420 гривен.

Кроме того, в ходе инвентаризации было обнаружено отсутствие договора на мобильную связь. Согласно этому договору за средства КП «Гуртожиток» был куплен мобильный телефон и сим-карта, которым пользовался экс-директор. Перед своим увольнением Солтис дал указание бухгалтерии КП оплатить 7 тысяч гривен за мобильную связь. При этом Олег Солтис не возвратил телефон и сим-карту, а продолжает пользоваться коммунальной связью и пытался переоформить абонентский номер на свое имя.