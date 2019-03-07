Кафе «Атмосфера» в центре Николаева без разрешения установило свой «летник» и полтора года не платило налог на землю

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец предложил обратится в правоохранительные органы, по поводу того, что собственник кафе «Атмосфера», который организовал на зеленой зоне «летник», но не оплачивал налог на землю.

Об этом речь шла в четверг, 7 марта, в ходе заседания исполкома горсовета.

Данный вопрос возник в ходе рассмотрения проекта решения о предоставлении личного срочного сервитута для размещения группы передвижных временных сооружений.

— Вот вопрос интересный, «летник» стоит, а он подал документы сейчас на получение сервитута. Он платил за фактическое пользование землей? – поинтересовался Степанец.

В свою очередь, начальник земельного управление Александра Ефименко отметила, что для оплаты налога не было оснований. На что, вице-мэр предложил подать документы в правоохранительные органы на открытие производства для взыскания всех недоплат.

Александра Ефименко уточнила, что по улице Соборной одна летняя площадка площадью около 30 квадратных метров в год городскому бюджету должна приносить порядка 17-20 тысяч гривен.

— Я не говорю, что это огромные деньги, но это наши поступления, наш бюджет, — сказала Александра Ефименко.

В итоге, весь проект решения решили разделить на несколько частей: сервитуты для летних площадок, предоставление новых сервитутов, продление и сервитуты для КП «Николаевэлектротранс» и вынести вопросы по отдельности на следующий исполком.

Напомним, что в Николаеве предприниматель для лучшего вида из окон своего открывающегося заведения в здании №27/3 по улице Адмиральской обрезал нижние ветви растущих рядом елей.

Исполняющая обязанности мэра города Татьяна Казакова поручила директору юридического департамента Наталии Кирлан подготовить соответствующее обращение в прокуратуру Николаевской области, чтобы срочно проверить действия должностных лиц.

После чего, депутаты архитектурной комиссии просят директора антикоррупционного департамента Андрея Ермолаева проверить законность обрезки елей и размещения деревянной летней площадки кафе «Атмосфера» на зеленой зоне, которая расположена в центре Николаева, по улице Адмиральской, 27/3.