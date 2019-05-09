Появление стаканчика с кофе в «Игре Престолов» принесло Starbucks более $2 миллиардов - только он принадлежал другой фирме

В четвёртой серии восьмого сезона популярного сериала «Игра Престолов» в кадр попал кофейный стаканчик, похожий на Starbucks. По предварительным оценкам американских маркетологов, нечаянный product placement принес компании $ 2,3 миллиарда.

Об этом пишет ZN,UA, ссылаясь на CNBC.

После появления стакана, фанаты по всему миру сразу начали шутить, что это Кубок Starbucks, а журналисты и критики предположили, что это product placement. Впоследствии в HBO объяснили: чашка принадлежала актрисе Эмилии Кларк. Ее появление в кадре — упущение съемочной группы. В считанные часы эпизод с чашкой исправили.

Однако чашка стала мемом, о котором заговорил весь мир. По подсчетам PR-компании Critical Mention, в интернете, на ТВ и радио было около 10 627 упоминаний о Starbucks и «Игре престолов». Четвертую серию в прямом эфире смотрели 11,8 миллиона зрителей. Остальные смотрели эпизод онлайн.

Кроме того, аналитики социальных медиа и мониторинговая платформа Talkwalker насчитали более 193 тысяч упоминаний в течение 48 часов о Starbucks и «Игре престолов». Теги с названием компании и сериала разошлись сетями, форумами, блогами и новостными сайтами.

«В итоге все эти цифры дают $ 2,3 миллиарда», — утверждает Стейси Джонс, генеральный директор маркетинговой компании Hollywood Branded.

Более того, чашка уже вошла в историю, поэтому будет продолжать приносить доходы компании в той или иной степени.

Однако примечательно то, что чашка, которая появилась в кадре у Эмилии Кларк, не Starbucks. Это стаканчик одной из ирландских компаний Paper Cup.

Ранее сообщалось, что поклонники «Игры престолов» нашли шесть Железных тронов, спрятанных в разных локациях по всему миру.