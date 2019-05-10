В США парень, подавший в суд на управление здравоохранения из-за запрета ходить в школу во время карантина, заболел ветрянкой

В штате Кентукки в США невакцинированный 18-летний ученик старшей школы Джером Кункелю подал в суд на местное управление здравоохранения из-за запрета ходить в школу во время карантина. После этого он заболел ветряной оспой.

Об этом сообщает Инфорезист, ссылаясь на The Hill.

Так, подростку не понравился запрет ходить в школу во время вспышки ветрянки, и он пытался его оспорить. Пока не стал инфицирован сам. На прошлой неделе, по словам адвоката Кункеля, у парня стали проявляться первые признаки болезни.

Напомним, что ранее итальянский политик, выступавший против обязательной вакцинации детей, заболел ветрянкой.