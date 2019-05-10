Сенкевич заявил, что белорусские автобусы николаевцы получат в конце мая

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что автобусы из Беларуси в Николаев приедут в конце мая.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По словам мэра, автобусы «вручат» городу в 20-х числах мая, на это мероприятие мэр собирается позвать посла Беларуси.

— Я думаю, что в 20-х числах мая я приглашу сюда посла Республики Беларусь и вместе с ним мы вручим городу эти автобусы, - сказал Александр Сенкевич.

Известно, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.