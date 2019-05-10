Полиция по заявлению нардепа Пидберезняка расследует возможный служебный подлог главой Николаевского облсовета Москаленко

Николаевская полиция проводит расследование по факту возможного служебного подлога должностными лицами областного совета.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию обратился народный депутат Украины, который сообщил о возможном совершении преступления должностными лицами, а именно – служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов.

С целью проверки указанной парламентарием информации и недопущения возможного совершения преступления во время проведения очередного заседания сессии областного совета, сведения о происшествии были внесены в журнал единого учета и начата проверка.

В пятницу, 10 мая, следователи Центрального отдела полиции в рамках проверки в Николаевском областном совете получили копии необходимых документов, опросили часть должностных лиц, а часть вызвали повестками к следователю.

Отметим, что ранее нардеп Украины Вадим Пидберезняк на своей странице в Facebook опубликовал обращение к начальнику Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александру Анохину, в котором говорится о том, что глава областного совета Виктория Москаленко подписала решение о созыве сессии 25 апреля, но никаких данных на официальном сайте обнародовано на тот момент не было. Он счел это как возможный служебный подлог, поскольку документ мог быть подписан задним числом.

Напомним, ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявил, что нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли назначили для того, чтоб провести коррупционную схему с бюджетом области. По его словам, на предстоящей сессии Николаевского областного совета собираются перераспределить средства областного бюджета, некоторые статьи которого, возможно, являются незаконными.

Также ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год», поскольку это является прямым нарушением норм Регламента облсовета.