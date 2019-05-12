Французские архитекторы предложили сделать в Нотр-Даме стеклянную крышу

Французское архитектурное бюро «Vincent Callebaut Architectures» представило проект реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам.

Об этом сообщается на официальном сайте архитектурного бюро.

В частности, бельгийский архитектор и автор идеи Винсент Келльбо назвал свой проект «Palingenesis», что в переводе с греческого языка означает «возрождение».

Архитекторы предложили изготовить крышу и шпиль для собора из стекла, дуба и углеродного волокна. По задумке специалистов, кровля должна будет вырабатывать электричество и тепло. Кроме того, предлагается наладить пассивную вентиляцию здания.

Проект также предусматривает создание сада для «созерцания и медитации», который послужит размещением общественной городской фермы. Здесь, по задумке специалистов, один человек сможет вырастить до 25 килограммов фруктов и овощей на квадратный метр в год, благодаря чему суммарный урожай составит 21 тонна в год. Выращенные фрукты и овощи архитекторы предложили раздавать бесплатно.

«Новая архитектура шпиля, как плащаница, поднятая из краеугольного камня, символизирует возрождение, а также тайну собора и воскрешение Христа. И под саваном появляются жизнь и обновление. Нотр-Дам снова ослепит мир, усиливая духовное послание и стремление», - рассказал Винсент Келльбо.

Также на шпиле предлагается установить медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара.

Напомним, в Париже 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери). В частности, обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.

При этом, голландцы предложили восстановить Нотр-Дам после пожара с помощью 3D-принтера.