Горвласть Харькова решила снести палатку волонтеров – горожане устроили протестный митинг

В воскресенье, 12 мая, в центре Харькова проходит митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.

Сообщает Инфоцентр Евро Харьков.

Отмечается, что утром неизвестный мужчина прилепил на палатку предписание Департамента территориального контроля Харьковского горсовета с требованием демонтировать палатку до 14 мая, после чего скрылся. Данный документ также есть и на сайте горсовета Харькова.

Согласно документу, палатка установлена ​​на земле коммунальной собственности без разрешительных документов.

«В случае невыполнения условий предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект по указанному адресу... будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета», - говорится в предписании.

Участники вече в защиту палатки «Все для победы» двинулись шествием от площади Свободы к зданию Харьковской мэрии. К тому же люди собирают подписи под обращением к депутатам горсовета и членов исполкома против сноса палатки «Все для победы» на площади Свободы.

По данным пресс-секретаря полиции Харьковской области Оксаны Калмыковой, в шествии принимают участие около 600 человек.

Напомним, что 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным.