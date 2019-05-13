В Николаеве возле зоопарка обокрали машину – пользователи сети назвали это «мгновенной кармой» за парковку на газоне

В Николаеве неизвестные вскрыли и обокрали автомобиль, который владельцы припарковали на газоне возле зоопарка.

Об этом сообщила Вита Николаева в группе Автобыдло Николаев на Facebook.

«Сегодня возле зоопарка,между 14:30 и 16:30 вскрыли машину. Забрали видеорегистратор с проводами и прикуривателем, и нож охотничий подарочный. Может кто-то что-то видел», - написала она.

В комментариях к записи николаевцы назвали произошедшее «мгновенной кармой» и «оплатой штрафа за неправильную парковку на месте».

Ранее сообщалось, что ночью в Николаеве неизвестный порезал колёса припаркованного автомобиля.