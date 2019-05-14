Опубликованы работы победителей международного конкурса фотографий природы BigPicture Natural World Photography

«Тетерев рисуется», Оден Рикардсен Организаторы международного конкурса фотографий природы BigPicture Natural World Photography Competition объявили имена победителей.

Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.

Обладателем главного приза в этом году стал норвежец Оден Рикардсен, снявший тетерева в естественной среде обитания.

Всего в конкурсе семь категорий: «Подводная жизнь», «Искусство природы», «Пейзажи», «Дикая природа», «Жизнь крылатых», «Человек и природа» и «Фотоистория».

«Любопытство», Михаил Коростелев «Морской дракон», Пьер Мане «Солевые облака», Кьяра Сальвадори

«Прикосновение человека», Джеймс Гриффорд «Путешествие на край», Бадди Элизер

Теперь снимки, признанные лучшими, покажут в одном из самых престижных научных учреждений мира — Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско.

«Потерять крылья», Петр Наскрецкий «Жизнестойкость», Джуди Флетчер «Двойственность», Арлан Сарланг

«Богемная юбка», Цзингун Чзан «Вальс на кладбище», Дэниел Дитрих

Ранее сообщалось, что фото девочки, плачущей во время досмотра ее матери на границе Мексики с США, получило главную премию World Press Photo-2019.