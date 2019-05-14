Опубликованы работы победителей международного конкурса фотографий природы BigPicture Natural World Photography

Организаторы международного конкурса фотографий природы BigPicture Natural World Photography Competition объявили имена победителей.
Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.
Обладателем главного приза в этом году стал норвежец Оден Рикардсен, снявший тетерева в естественной среде обитания.
Всего в конкурсе семь категорий: «Подводная жизнь», «Искусство природы», «Пейзажи», «Дикая природа», «Жизнь крылатых», «Человек и природа» и «Фотоистория».
Теперь снимки, признанные лучшими, покажут в одном из самых престижных научных учреждений мира — Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско.
Ранее сообщалось, что фото девочки, плачущей во время досмотра ее матери на границе Мексики с США, получило главную премию World Press Photo-2019.