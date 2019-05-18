Умер один из самых влиятельных архитекторов мира, спроектировавший пирамиду Лувра и Аллею Славы

Юймин Бэй В возрасте 102 лет умер китайско-американский архитектор Юймин Бэй. Он спроектировал пирамиду Лувра и многие другие известные здания.

Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.

Один из самых влиятельных мировых архитекторов спроектировал Аллею славы рок-н-ролла, Башню Банка Китая в Гонконге, Музей исламского искусства в Катаре, Восточное крыло вашингтонской Национальной галереи искусства и Президентскую библиотеку-музей Джона Ф. Кеннеди.

Юймин Бэй родился в 1917 году в Гуанчжоу. В 18 лет он уехал из Китая в США, чтобы поступить в Массачусетский технологический институт. Также он окончил Гарвард. Во время Второй мировой войны Бэй работал как ученый-исследователь на американское правительство, а после стал архитектором и в 1955 году открыл свою фирму. В 1983-м он получил Притцкеровскую премию.

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