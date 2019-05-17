Окна старого Тбилиси: Сергей Жолонко представит в Николаеве колоритный фотопроект о грузинских двориках

В субботу вечером, 18 мая в галерее Натальи Гречаной состоится открытие фотовыставки Сергея Жолонко «Окна старого Тбилиси».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Данный фотопроект освещает современную жизнь старых районов Тбилиси, простой и непринужденный быт их жителей, а также связь прошлого города с настоящим. В экспозиции представлены 40 разножанровых фотографий, объединенных главной темой – как найти свои корни, связать прошлое с настоящим, а историю величественного Тифлиса – с жизнью современного мегаполиса.

– Окна домов – как глаза людей, в них отражается история, чувства, стремления и переживания грузинской столицы. Автор пытается найти основы, корни, восстановить воспоминания из детства, утраченные в водовороте современности. Ведь неповторимые грузинские дворы, с присущим им колоритом, в большей степени сохранили ту атмосферу, которую и сегодня можно найти в украинских городах – Одессе, Львове, Кропивницкому, Николаеве... – говорится в описании проекта.

Автор фотографий Сергей Жолонко родился в 1966 году в Польше. Он много лет прожил в Николаеве, а на теперешний момент живет в Кропивницком. С 2016 года Сергей – член Национального союза фотохудожников Украины, участник отечественных и международных фотоконкурсов, и коллективных фотовыставок. При этом, «Окна старого Тбилиси» – третья персональная выставка автора.

Сергей Жолонко

Примечательно, что на мероприятие ожидается приезд консула Грузии в Одессе Торнике Берекашвили.

Дата: 18 мая

Время: 17:00

Место: галерея Натальи Гречаной (улица Московская, 7)