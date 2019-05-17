«На изнасилование идти точно не стоит, да и девушка так себе», - спикера Зеленского раскритиковали за слова о Верховной Раде

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков выразил мнение, что Верховную Раду не стоит «насиловать» для принятия определенных законопроектов.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1, пишут «Буквы».

Так, народный депутат Виктор Бондарь («Відродження») спросил Разумкова, готов ли Зеленский инициировать приятие в ВР четырех законопроектов: о снятии неприкосновенности, о временных следственных комиссиях, об импичменте Президента и о выборах.

- Готов ли Зеленский пойти на изнасилование Рады и показать настоящее лицо каждой партии и фракции? – спросил Бондарь.

- Я думаю, что на изнасилование идти точно не стоит, да и девушка так себе, - ответил Разумков.

По словам советника Зеленского, большинство вышеперечисленных вопросов прописаны в программе будущего главы государства.

- Я отвечу на вопрос, исходя из тех пунктов, которые вы перечислили. Вы сейчас в принципе прочитали программу Зеленского. Снятие депутатской неприкосновенности, снятие неприкосновенности с судей, снятие неприкосновенности с Президента, закон об импичменте, закон об отзыве народного депутата. Временные следственные комиссии не прописаны в программе, но с учетом предыдущих законов о снятии неприкосновенности должен быть дополнительный механизм. Это как раз временные следственные комиссии. В программе четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать ее по принципу открытых списков, - отметил Разумков.

По его словам, нужно заниматься «не изнасилованием» парламента, а наоборот, способствовать принятию нужных законопроектов.

- Я вам больше скажу: здесь не надо заниматься изнасилованием, потому что изнасилованием занимаются на протяжении многих лет. И я думаю, что именно поэтому украинский народ отдал 73% Зеленскому – надоело. В данной ситуации нужно помочь Раде наконец выполнить все те обещания, которые она давала. Если вы говорите о снятии депутатской неприкосновенности – это 2014 год, практически все нардепы, которые шли на выборы, говорили, что это надо сделать. Закон об импичменте – то же самое. Закон об изменении избирательной системы – это вообще коалиционное соглашение, - рассказал Разумков. - Зеленский готов помочь Раде выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше.

За использование слова «изнасилование» Разумков подвергся критике в соцсетях. Вот какое мнение высказала бывшая заместитель министра образования Инна Совсун на своей странице в Facebook.