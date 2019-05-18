«Крымская солидарность»: николаевцы выступили в поддержку крымских татар, почтив память жертв депортации

В субботу, 18 мая в Николаеве, состоялось траурное мероприятие, в рамках которого горожане почтили память жертв депортации крымских татар в 1944 году. Участники акции собрались у памятника Небесной Сотне. Их было немного, однако их всех объединяла общая трагедия, о которой они не сочли возможным молчать в этот день.

Об этом пишет NikLife.

18 мая 2019 года исполняется 75 лет с начала депортации коммунистическим режимом крымских татар с их исторической родины, Крыма. Так, в этот день в Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. В Николаеве по этому случаю устроили флешмоб «Крымская солидарность».

Организаторка акции Феруза Ибрагимова отмечает, что данное мероприятие несет в себе цель не только отдать честь жертвам депортации, но и «поддержать крымских татар, которые до сих пор обвиняются в предательстве, терроризме и подвергаются обыскам».

— Депортація кримськотатарського народу – це доказ того, що радянський режим ні у що ставив людину. Він боровся не з народом, а в з людиною взагалі. [...] Режим Роcії такий, що не дозволяє людям розмовляти. Навіть зараз, людина, яка хоче себе захистити робить це мовчки. Але і її забирають, штрафують. Люди виходять зараз з плакатами «Мій син не терорист». Їх штрафують на 10 тисяч рублів, – говорит Феруза.

Каждый желающий смог высказать свое почтение крымскотатарскому народу, а после, некоторое время участники мероприятия в тишине простояли с плакатами «Крымская солидарность». Известная николаевская художницаа Светлана Чебанова пришла с плакатом, на котором была написана в переводе на украинский первая строка Гимна крымских татар: «Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народу мій».

— Я тут, бо я вважаю, що важливо підтримати кримських татар у цей жалобний день, пам’ятати, яке зло є радянська система, наслідувачем якої є Росія, і розуміти, що очікує народності від цього зла. Розуміти це зараз, щоб не було боляче потім, – рассказала Чебанова.

Примечательно, что в начале мероприятия прозвучал Гимн крымских татар, а завершилась акция общим исполнением гимна Украины.

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Напомним, что год назад, дабы разузнать, насколько украинцы осведомлены об этой «черной странице» в жизни коренного народа Крыма, NikLife пообщался с директором «Крымского дома», известным актером и режиссером Ахтемом Сейтаблаевым.