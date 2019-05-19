В День Европы иностранных дипломатов познакомили с украинским предприятием европейского уровня

В субботу, 17 мая, «Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА» встречал иностранных гостей из стран Европейского Союза, которые прибыли в город Николаев на масштабное празднование Дня Европы в Украине.

Об этом сообщают в прессс-службе порта.

Для иностранной делегации представителей посольств и консульств стран ЕС, а также Министерства иностранных дел была подготовлена городской властью насыщенная программа знакомства с Николаевом. Также гости были заинтересованы побывать на предприятиях города и познакомиться с портовой инфраструктурой, как визитной карточкой Николаева.

В морском порту «НИКА-ТЕРА» иностранных гостей, городского главу Александра Сенкевича и других представителей городской власти встретили на одном из причалов порта. С мощностями предприятия знакомили сами менеджеры компании - начальник порта Алим Агакишиев, первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник, заместитель начальника порта - директор по безопасности Олег Иващук, операционный директор Игорь Гриднев и коммерческий директор Валерий Сальников.

«Мы считаем, что для нашего предприятия важно встретить европейских гостей и показать себя, как мы умеем работать. Мы провели небольшую экскурсию, показали нашу технику, склады, причалы, Рады, что все гости остались довольны и удивлены уровнем развития нашей инфраструктуры. Мы смогли показать на достойном уровне, как могут работать в Украине и то, что сегодня День Европы – это придаёт символичности данному событию», - поделился первый заместитель начальника порта «МСП НИКА-ТЕРА» Анатолий Дворник.

В результате, представители ЕС планируют поделиться информацией о возможностях сотрудничества и партнерства с морским портом у себя в стране.