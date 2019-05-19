В День Европы иностранных дипломатов познакомили с украинским предприятием европейского уровня

В субботу, 17 мая, «Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА» встречал иностранных гостей из стран Европейского Союза, которые прибыли в город Николаев на масштабное празднование Дня Европы в Украине.
Об этом сообщают в прессс-службе порта.
Для иностранной делегации представителей посольств и консульств стран ЕС, а также Министерства иностранных дел была подготовлена городской властью насыщенная программа знакомства с Николаевом. Также гости были заинтересованы побывать на предприятиях города и познакомиться с портовой инфраструктурой, как визитной карточкой Николаева.
В морском порту «НИКА-ТЕРА» иностранных гостей, городского главу Александра Сенкевича и других представителей городской власти встретили на одном из причалов порта. С мощностями предприятия знакомили сами менеджеры компании - начальник порта Алим Агакишиев, первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник, заместитель начальника порта - директор по безопасности Олег Иващук, операционный директор Игорь Гриднев и коммерческий директор Валерий Сальников.
«Мы считаем, что для нашего предприятия важно встретить европейских гостей и показать себя, как мы умеем работать. Мы провели небольшую экскурсию, показали нашу технику, склады, причалы, Рады, что все гости остались довольны и удивлены уровнем развития нашей инфраструктуры. Мы смогли показать на достойном уровне, как могут работать в Украине и то, что сегодня День Европы – это придаёт символичности данному событию», - поделился первый заместитель начальника порта «МСП НИКА-ТЕРА» Анатолий Дворник.
В результате, представители ЕС планируют поделиться информацией о возможностях сотрудничества и партнерства с морским портом у себя в стране.
«Прежде всего, благодарен городскому главе за приглашение приехать в Николаев и откровенно говоря, на меня произвел впечатление масштаб и города, и предприятия. Вы знаете, что Словакия - маленькая страна. Если по украинским меркам Николаев не очень большой, то к вашему сведению - такое количество населения проживает только в столице нашего государства. Поразили объемы производственных мощностей «НИКА-ТЕРЫ». Уверен, это очень важно для экономики Украины, поэтому такие предприятия следует поддерживать и развивать», - рассказал Посол Словацкой Республики в Украине Роман Жатко.