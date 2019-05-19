В Вознесенском районе СБУ и другие силовики провели учения – ловили «диверсантов» на военном объекте

В Вознесенском районе Николаевщины координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в области провела плановые учения на одном из военных объектов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В тренировках, которые прошли в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие региональные подразделения Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Главной целью учений стало закрепление и совершенствование навыков проведения контрдиверсионной операции.

«Отработали комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных, штурмовых и фильтрационных мероприятий по поиску и обезвреживанию условных диверсантов, которые, по легенде учений, планировали совершить теракт на военном объекте. Благодаря совместным действиям силовиков «террористы» были обнаружены и обезврежены, последствия их подрывной деятельности нейтрализованы», - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ провела в Николаеве антитеррористические учения, чтобы избежать диверсий на объектах Минобороны.