В полиции показали, как на Николаевщине на военном объекте прошли совместные учения СБУ и других силовиков

Николаевские полицейские в ходе антитеррористических учений Службы безопасности Украины обезвредили условных диверсантов, которые по легенде планировали совершить теракт на военном объекте.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

С 13 по 17 мая в районе города Вознесенск и смежной с ним Бугской поселкового совета проходили плановые совместные тактико-специальные учения силовиков. В тренировках, максимально приближенных к реальным, участвовали подразделения СБУ, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Службы чрезвычайных ситуаций, Нацгвардии, а также представители органов местной власти и местного самоуправления.

Правоохранители отработали комплекс мероприятий по поиску и обезвреживанию условных диверсантов, которые по легенде учений планировали совершить теракт на военном объекте. Благодаря совместным действиям «террористы» были обнаружены и обезврежены, а последствия их подрывной деятельности нейтрализованы.

Руководители учений тщательно проанализировали каждую фазу учений и отметили профессиональную и слаженную работу всех привлеченных к тренировкам подразделений.

Напомним, что в Вознесенском районе Николаевщины координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в области провела плановые учения на одном из военных объектов.

Также ранее сообщалось, что в Москве показали «перебежчика из Службы безопасности Украины» по имени Василий Прозоров. В свою очередь, в СБУ сообщили, что он ранее был уволен за служебное несоответствие, а именно систематическое употребление алкоголя на рабочем месте.