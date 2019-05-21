В Николаеве 1 июня состоится выставка форум «PRO эффективность»

В Николаеве в субботу, 1 июня, на Соборной площади состоится выставка-форум энергоэффективного оборудования и альтернативной энергетики «PRO эффективность».

Об этом идёт речь в сообщении Департамента энергоэффективности Николаевского горсовета.

На выставку приедут около 100 высоких гостей, среди которых мэры городов, представители Евросоюза, центральных органов власти и международных организаций. Её особенностью станет тот факт, что она объединилась с церемонией открытия 10-ой Европейской недели устойчивой энергии, которую Николаеву доверили партнеры ‒ EUSEW, СоМ East, EUDelUA, EU4Energy.

В рамках выставки представят новые виды оборудования, технологий и материалов в сфере энергоэффективности и альтернативной энергетики, современные методы обращения с твёрдым бытовыми отходами, экологически чистая строительная продукция.

Юных николаевцев ожидают детские конкурсы с бесплатным мороженым, роботы-гиганты, возведение 2-метрового дома из кубиков, детские горки и батуты, а школьникам и студентам придётся по душе велопробег, экскурсии по выставке, фотозона и Парк мусорного периода с экспонатами-динозаврами.

Церемония открытия Европейской недели устойчивой энергии и выставки "PRO эффективность 3.0" состоится 1 июня, в 12:30, на Соборной площади.

Ранее сообщалось, что в Николаевской мэрии китайской делегации презентовали возможности города по размещению индустриального парка «Энергия».