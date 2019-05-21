«Совок» и «Нужно вычищать»: Николаевские чиновники и депутаты со спорами и замечаниями обсудили проект новой структуры органов горвласти

Во вторник, 21 мая, в Николаевской мэрии прошло совещание по поводу проекта новой структуры органов городской власти. Чиновники и депутаты высказали замечания и дали свои рекомендации.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, директор ЦПАУ Николаева Дмитрий Лазарев, который является главой рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета» сообщил, что по итогам работы было предложено увеличить штат сотрудников с 1 тысячи 50 людей до 1 тысяч 115 людей. Так, 30 сотрудников хотят добавить в ЦПАУ, чтобы уменьшить очереди, 20 сотрудников добавить в управление соцвыплат, остальные разбросаны по разным управлениям.

Подробнее со структурой можно ознакомиться по ссылке.

Главные изменения в структуре следующие: создание департамента муниципальной безопасности за счет существующих штатных единиц, который будет контролировать нарушение благоустройства города. Здесь же планируют создать ситуационный центр, который сможет эффективно реагировать на ситуации, нуждающиеся в оперативном вмешательстве.

Дмитрий Лазарев

Некоторые из присутствующих согласились с тем, что существующая Служба оперативного реагирования 1588 является колл-центром и не решает текущие проблемы, а лишь направляет горожан по нужным номерам. Остальные же сошлись на том, что это будет дубляж функций. Дмитрий Лазарев же отметил, что данный центр будет обеспечивать взаимодействие служб и контролировать сроки исполнения и нести ответственность за неуведомление.

Директор департамента финансов Вера Святелик Директор юрдепартамента Инна Бочарова

Директор департамента противодействия коррупции Андрей Ермолаев Депутат Олег Солтыс Депутат Татьяна Суслова

В тоже время, в новой структуре нет отдела торговли департамента экономического развития. Отдел по вопросам инспекции труда департамента труда и социальной защиты населения переподчиняют департаменту внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции. Также, предусмотрена ликвидация отдела учета и распределения жилья, а его функции хотят распределить между управлением коммунального имущества и ЦПАУ. Ликвидировать хотят и департамент ЖКХ, так как, по словам Дмитрия Лазарева это «пережиток советского прошлого». При этом, создается новый департамент транспортного комплекса и инфраструктуры, в который и войдет управление ЖКХ.

— Таким образом высвобождается один профильный заместитель, на которого возможно перераспределение других задач, - отметил Дмитрий Лазарев, говоря о транспортном вице-мэре, который так и не появился в мэрии.

Главы райадминистраций: Виктор Дмитрук, Игорь Волков и Александр Береза

Также, предлагается убрать из администраций районов службы по делам детей и сделать ее централизованной городской службой. Однако главы районов выступили против этого.

— Служба по делам детей, ее постоянно передавали, возвращали, опять передавали. Мы сейчас бегаем по кругу и опять пытаемся ее укрупнить. Когда было последнее укрупнение, нам вернули дела наших детей в таком хаосе, чтобы заново буквально год обходили эти проблемные семьи, укрепляли номенклатуру дел. Вы прекрасно должны понимать, что такое проблемная семья в районе, они никогда не пойдут в город. Мы их с трудом вытаскиваем из таких подворотен, чтобы хотя бы затащить их в Заводскую администрацию, а притащить их в город...., - возмутился глава Заводского района Виктор Дмитрук.

В частности, депутат горсовета Юрий Гранатуров заявил, что присутствующие не придут к какому-нибудь результату по итогам встречи, ведь на данный момент происходит не оптимизация структуры органов власти, а «переставление квадратиков». По его мнению изначально нужно провести аудит эффективности всех департаментов и управлений.

— Высчитать эффективность каждого подразделения, посмотреть, где сбои, где нет взаимосвязи. Мое личное мнение, не хочу никого обижать, ведь работа проделана серьезная, но сейчас отсюда все выйдут с тем, с чем пришли. Ни c чeм. Со схемой, которая ни о чем не говорит. Это уже вчерашний день, это уже на сегодняшний день совок. Нужно по-другому подходить к этим вопросам, – заявил Юрий Гранатуров.

Начальник управления по вопросам ЧС Александр Герасименя Депутат Елена Киселева Депутат Юрий Гранатуров

При этом, депутат Елена Киселева согласилась с тем, что необходимо увеличивать штат Центра админуслуг и соцдепартамента, ведь на эти сферы идет большая нагрузка. К тому же она отметила, что принятая 2016 году структура является дефективной.

- Оставлять то, как мы сейчас живем и работаем, реально нельзя. Вот это (новая структура органов горвласти, - ПН) тоже не до конца совершенное предложение. Тут еще на 40% есть с чем работать. Целепологание, это сделать структуру понятной, управляемой и эффективной. Нужно уменьшить, значит уменьшить, если нужно увеличить, то скрепя сердцем нужно увеличить, но это все нужно обосновать. Нужно вычищать, - отметила депутат Киселева.

В результате обсуждения представленной структуры, Дмитрий Лазарев сообщил, что все предложения зафиксируют в протоколе заседания и после их обработки передадут мэру Александру Сенкевичу, который и примет окончательное решение.

Напомним, что в декабре 2016 года депутаты утвердили новую структуру Николаевского городского совета и его исполнительных органов. Согласно решению депутатов, штатная численность Николаевской мэрии должна была увеличиться до 1050 человек.