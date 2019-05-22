Зоозащитники расклеили в 63-х сёлах плакаты с несуществующей гадалкой Агатой, призывающей не жечь сухостой

Активисты зоозащитной организации UAnimals расклеили в украинских сёлах плакаты, на которых выдуманная гадалка призывает людей не сжигать сухостой.

Об этом идёт речь в видео, размещенном на странице организации в Facebook.

На плакате изображена якобы потомственная гадалка и провидица Агата, участница проекта «Экстрасенсы Украины».

«Люди, никогда не жгите на полях сухую траву! По году болезней и страданий ожидает за каждого сожженного в норке и в поле животное! Не нужно накликать беду на себя и своих детей!» - просит «Агата».

Как поясняют зоозащитники, социальная реклама и штрафы не действуют на людей, которые выжигают сухостой на полях. Из-за этого заживо погибают животные, разрушается экология и страдает имущество и здоровье людей.

«По статистике, 57% украинцев доверяют приметам и суевериям. В селах этот показатель еще выше. Мы в UAnimals решили запустить новое поверье и создали несуществующую гадалку, через которую в 63 селах распространили научно доказанный факт: «Сжигая сухую траву, ты накликаешь болезни на себя и своих детей», - говорится в сообщении.

Примечательно, что когда активисты пообщались с жителями сёл, в которых были расклеены плакаты, некоторые говорили, что и раньше слышали о том, что сжигать листья - плохая примета, а некоторые просили контакты Агаты.

Ранее сообщалось, что черновицкие спасатели вынесли из огня зайчонка, который попал в пожар сухой травы и теперь лечат его.