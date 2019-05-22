В Николаеве впервые пролицензирован бакалаврат и магистратура специальности «Общественное здоровье»

В университете имени Пилипа Орлика пролицензирована первая в Украине специальность, подготовка, в рамках которой, будет осуществляться по европейским стандартам.
Об этом сообщают в пресс-службе университета.
«Общественное здоровье» – это популярная специальность в вузах Европы и Америки. В нынешнем году она впервые появилась в Украине.
В основу подготовки специалистов данного направления положены лучшие мировые практики и опыт таких учреждений Украины, как государственная санитарно-эпидемиологическая служба, центры здоровья, медицинской статистики, социальной защиты населения и др.
В основе специальности – общенациональный принцип «Охрана здоровья во всех политиках страны».
Программа специальности направлена на подготовку новой генерации специалистов для органов государственного управления, местного самоуправления, учреждений и организаций, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, здоровья населения, профилактической медицины.
Основной структурой взявшей на себя функции перечисленных учреждений в Европе и Америке являются «Центры общественного здоровья».
На сегодня в Украине, в рамках медицинской реформы, таких центров создано шесть. Ближайший из них – в городе Херсон. Реформой предусмотрено высокое финансирование данных центров и полное кадровое наполнение.
Кстати, одним из главных идеологов создания такого центра в нашем регионе стал профессор кафедры медицины университета имени Пилипа Орлика, доктор медицинских наук Юрий Алексеевич Ромаскевич.
Специалисты в области общественного здоровья могут занимать должности в сфере гигиены и санитарии, менеджмента медицинских учреждений, международных организаций, учреждений социальной помощи, санитарного образования, валеологии, эпидемиологии, осуществлять функции государственного инспектора в области техногенного и экологического надзора, быть экспертом в области страховой медицины.
Областные администрации южного региона Украины, управление здравоохранения николаевского городского совета заинтересованы в подготовке специалистов в области общественного здоровья и будут способствовать трудоустройству выпускников университета.
В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:
МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:
-Фармация, промышленная фармация
-Право
-Компьютерная инженерия
-Журналистика
-Гостинично-ресторанное дело
-Геодезия и землеустройство
-Финансы, банковское дело и страхование
-Учет и налогообложение
-Маркетинг
-Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
-Медсестринство
БАКАЛАВР:
-Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
-Технологии медицинской диагностики и лечения
-Финансы, банковское дело и страхование
-Психология
-Физическая терапия, эрготерапия
-Гостинично-ресторанное дело
-Геодезия и землеустройство
-Компьютерная инженерия
-Дошкольное образование
-Начальное образование
-Медсестринство
-Журналистика
-Фармация, промышленная фармация
- Общественное здоровье
-Туризм
-Право
МАГИСТР:
-Финансы, банковское дело и страхование
- Общественное здоровье
- Менеджмент организаций
-Физическая терапия, эрготерапия
-Фармация, промышленная фармация
-Гостинично-ресторанное дело
-Компьютерная инженерия
-Психология
-Туризм
-Право
АСПИРАНТУРА:
-Психология
Приемная комиссия университета напоминает, что до 01.07.2019 в университете действует акция бронирования мест на 2019-2020 уч. год по ценам 2018-2019 учебного года.
Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, (050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.