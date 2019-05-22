В Николаеве впервые пролицензирован бакалаврат и магистратура специальности «Общественное здоровье»

В университете имени Пилипа Орлика пролицензирована первая в Украине специальность, подготовка, в рамках которой, будет осуществляться по европейским стандартам.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

«Общественное здоровье» – это популярная специальность в вузах Европы и Америки. В нынешнем году она впервые появилась в Украине.

В основу подготовки специалистов данного направления положены лучшие мировые практики и опыт таких учреждений Украины, как государственная санитарно-эпидемиологическая служба, центры здоровья, медицинской статистики, социальной защиты населения и др.

В основе специальности – общенациональный принцип «Охрана здоровья во всех политиках страны».

Программа специальности направлена на подготовку новой генерации специалистов для органов государственного управления, местного самоуправления, учреждений и организаций, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, здоровья населения, профилактической медицины.

Основной структурой взявшей на себя функции перечисленных учреждений в Европе и Америке являются «Центры общественного здоровья».

На сегодня в Украине, в рамках медицинской реформы, таких центров создано шесть. Ближайший из них – в городе Херсон. Реформой предусмотрено высокое финансирование данных центров и полное кадровое наполнение.

Кстати, одним из главных идеологов создания такого центра в нашем регионе стал профессор кафедры медицины университета имени Пилипа Орлика, доктор медицинских наук Юрий Алексеевич Ромаскевич.

Специалисты в области общественного здоровья могут занимать должности в сфере гигиены и санитарии, менеджмента медицинских учреждений, международных организаций, учреждений социальной помощи, санитарного образования, валеологии, эпидемиологии, осуществлять функции государственного инспектора в области техногенного и экологического надзора, быть экспертом в области страховой медицины.

Областные администрации южного региона Украины, управление здравоохранения николаевского городского совета заинтересованы в подготовке специалистов в области общественного здоровья и будут способствовать трудоустройству выпускников университета.

В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ: -Фармация, промышленная фармация -Право -Компьютерная инженерия -Журналистика -Гостинично-ресторанное дело -Геодезия и землеустройство -Финансы, банковское дело и страхование -Учет и налогообложение -Маркетинг -Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность -Медсестринство БАКАЛАВР: -Транспортные технологии (автомобильный транспорт) -Технологии медицинской диагностики и лечения -Финансы, банковское дело и страхование -Психология -Физическая терапия, эрготерапия -Гостинично-ресторанное дело -Геодезия и землеустройство -Компьютерная инженерия -Дошкольное образование -Начальное образование -Медсестринство -Журналистика -Фармация, промышленная фармация - Общественное здоровье -Туризм -Право МАГИСТР: -Финансы, банковское дело и страхование - Общественное здоровье - Менеджмент организаций -Физическая терапия, эрготерапия -Фармация, промышленная фармация -Гостинично-ресторанное дело -Компьютерная инженерия -Психология -Туризм -Право АСПИРАНТУРА: -Психология

Приемная комиссия университета напоминает, что до 01.07.2019 в университете действует акция бронирования мест на 2019-2020 уч. год по ценам 2018-2019 учебного года.

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, (050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.