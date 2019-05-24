«Хочется, чтобы IT-отрасль в Николаеве развивалась», – мэр Сенкевич посетил международный IT-форум

23 мая в Николаеве впервые состоялся Международный IT -форум BIT-2019, собравший лучших представителей отрасли информационно-компьютерных технологий и бизнес-сообщества Николаева. Участники мероприятия услышали интересные выступления по практическому использованию IT в бизнесе.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

По словам Ланы Платоновой, представителя Международного маркетингового агентства CIS Events Group Global в Украине, интерес к таким мероприятиям в Украине растет с каждым годом.

«Если раньше мы проводили Международный IT-форум только в городах-миллионниках, то в этом году решили изменить формат, ведь увидели огромный интерес к этой тематике в областных центрах. В этом году по графику у нас Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Винница, Полтава, Кривой Рог и Ровно», – рассказала организатор.

Гостем форума стал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

«Очень хочется, чтобы IT-отрасль в Николаеве активно развивалась, ведь это может стать мощным толчком к развитию экономики города», – отметил мэр.

Мэр рассказал участникам форума, как удалось реализовать в Николаеве в направлении построения комплексной IT-инфраструктуры.

Прежде всего, он напомнил о введении в этом году электронного реестра территориальной общины.

«Мы стремимся вообще исключить из оборота справку о составе семьи. Департамент труда и социальной защиты населения городского совета уже полноценно работает с реестром, поэтому при оформлении субсидий этот документ требовать не имеют права», – отметил мэр. – В ближайшее время к работе с реестром присоединится горводоканал».

В Николаеве разработана программа «Цифровой город», предусматривающая повышение уровня безопасности граждан, предоставление электронных услуг, упрощение процедур взаимодействия с властью, внедрения электронного управления и многие другие задачи. Программа уже несколько раз выносилась на рассмотрение депутатского корпуса, но поддержки среди депутатов она еще не нашла.

Уже несколько лет функционирует система городского видеонаблюдения «Безопасный город». Это 114 цифровых IP-камер высокой четкости изображения, 8 камер для общедоступной трансляции изображения в YouTube, 1 комплекс Каскад для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, 5 автоматизированных рабочих мест оператора.

По словам городского головы, недавно благодаря системе видеонаблюдения удалось раскрыть резонансное преступление. А комплекс «Каскад» в течение всего двух недель зафиксировал 154 нарушения скорости на участке автомагистрали в самом центре города. В следующем году городские власти планируют увеличить количество цифровых IP-камер, подключенных к сети «Безопасный город».

Продолжается работа по реализации пилотного проекта «Умная остановка».

«В Николаеве в тестовом режиме уже несколько недель работает ситуационный центр, задача которого – круглосуточное реагирование на жалобы жителей Николаева, мониторинг отработки заявок граждан. Вся информация о проблемных вопросах попадает в единую систему», – рассказал Александр Сенкевич.

Создана электронная карта коммуникаций города. Пока она только для внутреннего пользования, ведь продолжается наполнение данными. Впрочем, вскоре все николаевцы смогут отследить, у кого на балансе находится ливневка, люк, инженерные сети, есть разрешения на нарушение благоустройства и тому подобное.

В режиме тестирования и наполнения данными находится Градостроительный кадастр Николаева – информационно-аналитическая система открытых данных, включая информацию о зонировании, генплан города, данные земельного кадастра и тому подобное.

Уже два года Николаевский городской совет работает с автоматизированной системой контроля и организации делопроизводства «Аскод». Как отметил мэр, современная система работы с документами, прежде всего, способствует повышению эффективности и прозрачности работы городского совета и его исполнительных органов.

«Аскод» позволил автоматизировать процессы делопроизводства, обеспечил оперативный доступ к документам, контроль исполнительской дисциплины, коммуникацию между структурными подразделениями и предоставил возможность собирать статистическую и аналитическую информацию. За два года обработано 95 тысяч документов, внедрены электронная цифровая подпись, автоматическую регистрацию документов с использованием штрих-кода.

Мэр Николаева поделился и планами на будущее. Так, городская власть видит настоятельную потребность в построении общегородской мультисервисной волоконно-оптической сети передачи данных и современного контейнерного муниципального центра обработки данных. Это позволит объединить все структурные подразделения городского совета в единую сеть, минимизирует затраты и решит множество других актуальных задач.

Александр Сенкевич вместе с начальником отдела стандартизации и внедрения электронного управления городского совета Дмитрием Канарским, директором КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгением Богаченко ознакомился с представленными на выставке информационными технологиями, сервисами и решениями, новейшими разработками в области IT.

Напомним, как чиновникам Николаевской мэрии показали, как внедряли IT-инновации в Днепре.