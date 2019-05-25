Умер николаевский поэт Дмитрий Креминь

В субботу, 25 мая, на 66-м году жизни умер известный николаевский поэт Дмитрий Креминь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

«Николаевщина и вся Украина скорбит. Сегодня ушел из жизни наш выдающийся современник – Дмитрий Дмитриевич Креминь. Настоящий патриот Украины и Николаева, талантливый поэт, публицист, эссеист, переводчик, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко», – написал Савченко.

«Память о Дмитрии Кремне всегда будет жить в наших сердцах, и в его бессмертных произведениях. В творчестве Мастера – около двадцати сборников изящных и глубоких стихов, многие его стихи переведены на разные языки мира. Также Дмитрий Дмитриевич является основателем литературного альманаха «Золотая арфа», главным редактором журнала «Соборная улица», автором текстов многих песен. Искренние соболезнования родным и близким выдающегося сына Украины. На небе нет мертвых, на небе все живы», – добавил глава ОГА.

По информации редакция, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Справка

Дмитрий Дмитриевич Креминь родился 21 августа 1953 года в селе Сухая (ныне Иршавский район, Закарпатская область).

В 1975 году окончил филологический факультет Ужгородского госуниверситета.

После переезда в Николаев занимал должность преподавателя кафедры украинской литературы в Николаевском пединституте имени В. Г. Белинского (1979—1981), руководил областной литературной студией «Родники», работал завотделом крупнейшей в области молодежной газеты «Ленінське плем’я» (1981—1990). С 1991 года работал завотделом культуры и духовности, заместителем главного редактора газеты областного совета «Рідне Прибужжя» (до 2008 года).

Член Национального союза писателей Украины (1979), Ассоциации украинских писателей (1997), Ассоциации эстрадных деятелей Украины (1999). С 2010 года — председатель Николаевской областной организации Национального союза писателей Украины, главный редактор журнала «Соборная улица».

Награды и премии



– Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1999) — за сборник стихов «Пектораль»

– Республиканская литературная премия имени В. Г. Чумака (1987)

– культурологическая премия имени Николая Аркаса (1994)

– литературная премия имени В. Е. Свидзинского (2011)

– Всеукраинская литературная премия имени Зореслава (2013)

– Всеукраинская литературная премия имени В. Н. Сосюры (2013)

– литературная премия имени Леонида Вышеславского (2013)

– Международной литературной премии имени Ивана Кошелевца (2014)

–«Горожанин года» в номинации «Искусство» (Николаев, 1999)

– «Человек года Николаевщины» (2008, 2016)

– Почётная грамота Верховной Рады Украины (2010)

– Заслуженный деятель искусств Украины (2016)

Редакция «Преступности.НЕТ» выражает родным Дмитрия Кремня свои соболезнования в связи с его смертью.