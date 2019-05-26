Знаменитый николаевский ученый-педагог Виктор Горбов отмечает 75-летие

26 мая исполняется 75 лет видному николаевскому ученому, заведующему кафедрой судовых и стационарных энергетических установок Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Виктору Михайловичу Горбову.

Об этом сообщает НУК имени адмирала Макарова.

«Научные регалии юбиляра можно перечислять долго. Кандидат технических наук, профессор, Заслуженный работник образования Украины, академик Академии судостроения и Академии технологических наук, действительный член Королевского общества судостроения Великобритании, действительный член Института морской техники, науки и технологии Великобритании, чартерный морской инженер Института морской техники, науки и технологии Великобритании... Несмотря на почтенный возраст, Виктор Михайлович - не заслуженный пенсионер, почивающий на лаврах своих научных побед. Он - активно действующий ученый и преподаватель!» - говорится в сообщении.

А родился будущий мэтр НУК 26 мая 1944 года в Херсоне. В 1962 году окончил Херсонский машиностроительный техникум и тогда же начал работать техником-конструктором в «суперзакрытом» конструкторском бюро по созданию корабельных газотурбинных двигателей – СПБ «Машпроект». Затем окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «Турбиностроение», работал инженером-конструктором на заводе «Красный Гидропресс» в Таганроге...

Но Виктора Горбова позвали в родные края, на юг Украины. Заведующий кафедрой турбин НКИ профессор Яков Сорока пригласил молодого ученого в аспирантуру. С той поры Виктор Михайлович неразрывно связан с этим вузом: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, декан факультета, заведующий кафедрой. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1985 году ему присвоили звание доцента, а в 1997 году - профессора.

В 1986 году Виктор Михайлович был избран деканом машиностроительного факультета. Возглавлял его до 1990 года, когда в рамках проводимого в НКИ эксперимента функции деканата были переданы выпускающим кафедрам.

В сентябре 1993-го, когда эксперимент закончился, вновь стал деканом машфака. А в 2004 году Виктор Горбов был инициатором реорганизации машиностроительного факультета в машиностроительный институт, и Виктор Михайловича избрали его первым директором.

Параллельно возглавлял кафедру судовых и стационарных энергетических установок. Уже четверть века Виктор Горбов на должности заведующего. Его кафедра - это сплоченный коллектив, способный решать любые задачи по подготовке специалистов в области судовой, стационарной, нетрадиционной энергетики; ставить и разрешать научные проблемы по повышению эффективности энергетических установок различного назначения, по исследованию альтернативных источников энергии.

Кстати, основное направление научных изысканий Виктора Горбова - повышение эффективности судовых энергетических установок с помощью альтернативного топлива. Под его руководством и при непосредственном участии успешно проводятся теоретические и экспериментальные исследования, готовятся магистерские и кандидатские диссертации.

Виктор Горбов - автор более трехсот научных работ, в том числе сотни научных статей, 35 учебников, монографий, учебных пособий. Передавая опыт молодым, он подготовил шесть кандидатов наук. Научные статьи профессора Горбова публикуются в авторитетных научных изданиях Украины, Польши и Великобритании.

Виктор Михайлович по-прежнему полон сил, энергии и творческих планов. Кафедра судовых и стационарных энергетических установок неизменно занимает верхние позиции в рейтинге кафедр университета.

Также отметим, что Виктор Горбов 15 лет был членом научно-методической комиссии по энергетике Министерства образования Украины, стал соавтором государственного стандарта высшего образования по подготовке бакалавров направления «Энергетика». Занимался вопросами повышения эффективности подготовки судовых механиков, 28 лет входил в комиссию Министерства образования и науки Украины по направлению «Корабли и океанотехника».

Свое семидесятипятилетие Виктор Михайлович встречает в кругу своей большой семьи. Рядом супруга, надежный спутник по жизни, Татьяна Александровна, заслуженный работник образования Украины, в течение многих десятков лет руководившая Николаевским областным центром туризма. У Виктора Михайловича и Татьяны Александровны двое детей и семь внуков.

Дочь, Анны Викторовна, надежная помощница Татьяны Александровны по центру туризма, была в команде энтузиастов, основавших в нашем городе ЧНУ имени Петра Могилы. У Анны Викторовны двое детей. Старшая дочь, Анна, пошла по стопам дедушки, она – кандидат юридических наук, доцент, работает на факультете морского права НУК.

Сын, Александр Викторович, также связал свою судьбу с морем. Выпускник НУК, ныне член правления приватного акционерного общества “Украинское Дунайское пароходство”. Ранее занимал ответственные должности в Министерстве доходов Украины. В 2014-2015 гг. был начальником Николаевской таможни. Александр Викторович воспитывает пятеро детей.

Руководство и студенты Национального университета кораблестроения имени адмирала С. Макарова присоединяются к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра, желают Виктору Михайловичу доброго здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности.