В Николаеве пьяный водитель едва не врезался в людей на тротуаре – очевидцы вытащили его из автомобиля и забрали ключи до приезда полиции

Вечером в субботу, 25 мая, в Николаеве на Транспортном переулке водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и едва не врезался в людей, которые стояли на тротуаре.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидец.

Инцидент произошел около 18:00 в районе одного из кафе, расположенного на улице Мореходная. Как рассказал очевидец, автомобиль «Hyundai» ехал на высокой скорости от улицы Мореходная в сторону сервисного центра МВД, и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло на 180 градусов, и он заехал на тротуар, где на тот момент стояли люди.

Свидетели этого происшествия вытащили водителя из автомобиля, забрали у него ключи от транспортного средства, и вызвали наряд полиции. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и отказался проходить тест на «Драгере». По словам очевидцев, мужчина вел себя по-хамски, к нему приехали еще товарищи, которые также вели себя вызывающе.

Патрульные составили на водителя админпротокол за вождения в нетрезвом состоянии, как того требует процедура в случае отказа о освидетельствования и «Драгера».

Напомним, что 22 апреля в районе пересечения Центрального проспекта и улицы Московской между двумя водителями возник конфликт из-за ситуации на дороге. После словесной перепалки водитель «BMW X5» с госномером BE4115CE вышел из своего автомобиля и напал на водителя «Mazda».

Позже выяснилось, что водитель «BMW X5», который устроил драку с другим водителем на дороге в центре Николаева, ранее участвовал в конфликте со стрельбой возле Николаевского автовокзала.