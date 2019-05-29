В Уэльсе после урагана нашли доисторический лес, погребенный под песком и водой

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.

После урагана «Ханна» море несколько отступило, в результате чего обнажились залежи торфа. А уже под торфом скрывались деревья, которые впоследствии оказались на поверхности, потому что его развеяло ветром.

Окаменевшие остатки деревьев можно увидеть между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион. Как рассказывают местные легенды, эту землю неоднократно затапливало море, в частности в VI веке здесь затопило 16 поселков.