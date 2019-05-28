Жители Вознесенска возмущены, что на их улице оборудовали цех по производству плитки – власти в ответ только «разводят руками»

В Вознесенске жители улицы Запорожской возмущены тем, что возле их домов оборудовали цех по производству тротуарной плитки.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

По словам жителей улицы, цех построили незаконно, нарушив правила застройки территорий.

«Каждый день при выполнении работ в цеху используют вибрационное высокошумовое оборудование, сыпучие материалы, цемент, которые распыляются в воздухе и распространяются по всем земельным участкам. Такие действия не только мешают комфортному проживанию, но и являются крайне опасными для жизни и безопасности людей», - говорится в коллективном обращении на имя мэра Вознесенска Виталия Лукова.

Также отмечается, что в цех постоянно приезжают большегрузные автомобили, которые нарушают правила дорожного движения и разрушают дорогу, построенную жителями улицы за свой счет.

«Жители против «народного умельца». И власть, конечно же, разводит руками. А еще письма-отписки от прокуратуры, полиции, мэрии, ГАСКа. В четверг, 30 мая, жители идут к мэру. Сказали, что если власть ничего не решит – снесут все сами», - говорится в пришедшем в редакцию письме.

В мэрии Вознесенска с вопросом самовольного строительства цеха попросили разобраться Государственную архитектурную инспекцию. В управлении Государственной архитектурной инспекции в Николаевской области ответили жителям улицы Запорожской, что решение вопроса относительно цеха по производству плитки «не относится к полномочиям управления». Аналогичный ответ поступил и из полиции. В Вознесенском отделе полиции считают, что данная ситуация – это «гражданско-правовые отношения», которыми должен заниматься суд.