В Николаеве разыскивают водителя, который сбил ребенка возле Сити-центра

В Николаеве полиция разыскивает водителя голубого автомобиля, который 22 мая в 8:16 сбил ребенка в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Садовой.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Номера этого автомобиля неизвестны. После того, как водитель сбил ребенка, он скрылся с места происшествия по проспекту в сторону Московской.

Кроме того, ищут водителя, который 17 мая около 6:30 в районе пересечения улиц Курортная и Генерала Карпенко столкнулся со светофором и уехал с места ДТП.

Граждан, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных ДТП или местонахождении разыскиваемых транспортных средств, просят сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.