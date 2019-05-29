Николаевская бригада тактической авиации проводит плановые полеты – в них задействовали курсантов и опытных пилотов

В Николаеве в 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова проводят плановые полеты. В небо подняли штурмовики Су-25 и учебно-тренировочные L-39.

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ.

Наряду с летчиками-штурмовиками, большинство из которых имеет значительный опыт боевых действий, в полетах принимают участие курсанты выпускного курса Харьковского Национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Их летная практика продолжается уже не первую неделю.

- Сейчас каждый из выпускников освоил полеты днем ​​и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на малых и предельно малых высотах, - отметил начальник факультета переподготовки и повышения квалификации летного персонала ХНУПС полковник Александр Дьяков. - Сегодня курсанты выполняют полеты парами и в составе звеньев, оттачивая групповые действия и выполняя другие задачи. Приятно отмечать, что с каждым днем, приближающим их к выпуску, летное мастерство ребят заметно возрастает.

Впереди у курсантов и офицеров – ночные полеты и получение нового опыта летной работы.

Напомним, что ранее в Николаеве летчики ВВС показали свои новогодние вылеты.