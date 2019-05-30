Жительница Николаева рассказала о том, как единственный в городе пункт сдачи ВНО для детей с инвалидностью не обустроили для них

Жительница Николаева Наталья Кучеренко возмутилась тем, что детям с инвалидностью не предоставили условия для прохождения внешнего независимого оценивания.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В Николаеве для прохождения оценивания выбрали школу, которая единственная из 18 пунктов ВНО отвечает условиям доступности для детей с опорно-двигательными нарушениями.

«Для того, чтобы получить особые условия, включая доступность на пункте ВНО, родители детей с инв, пройдя пять кругов ада, должны взять заветную справку, в которой указываются необходимые особые условия для пункта ВНО. Например, для опорника это: 1. Оборудованные поручни и пандус;

2. Оборудованный туалет;

3. Специальные парты для колясок;

4. Аудитория на первом этаже;

5. Дополнительные 30 минут;

6. Сопровождение до класса».

Также пункт ВНО должен находиться максимально близко к месту проживания ребенка. После этого абитуриент с инвалидностью получает ответ: «Вы зарегистрированы. Обещаем предоставить на пункте ВНО необходимые особые условия».

«Теперь реальность. По факту наш пункт ВНО оказался на Космонавтов. При том, что мы живем в Заводском районе. Дорога на три предмета ВНО туда и назад на такси стоила ребенку с инвалидностью всего 600 гривен. Неплохо? Дальше больше. Дорога возле школы к входу, ведущему к крыльцу с пандусом, не асфальтирована. Представляете, как после дождя идти по ней с костылями или ехать на коляске? С другого входа есть асфальт, разбитый, пошли туда. Можете на фото все увидеть и представить, как пройти по ней с костылями или на коляске», - написала она.

Помимо этого, у входа к которому они пришли, не оказалось пандуса и школьникам пришлось подниматься на костылях по ступенькам.

«Оказалось, что над ступеньками есть плохо заметный указатель - значок, что пандус на другом входе. Этот пандус есть на фото. Никаким нормам он не отвечает: угол, нет второго поручня, ширина площадки - не соблюдено ничего. В школе нас встретили приветливо. За это большое спасибо администрации. Идем дальше. Где у вас туалет? Так вот если коротко, то «доступным» оказался обычный туалет с унитазом с шириной двери 70 сантиметров. Никаких норм доступности в нем нет. Узкий. Без поручня. Дверь узкая. Нам повезло, что наши дети за 3.5 часа в туалет не захотели. Не знаю, как бы все прошло для них. А если бы вдруг совсем нерабочие ноги у колясочника - то пописать, извините, ему негде. Ну никак бы его не занесли в этот туалет. Ну, а туалеты для обычных детей вы можете на фото посмотреть. У меня нет слов», - отметила Кучеренко.

Также женщина возмутилась отсутствием специальных парт для колясок и поинтересовалась зачем нужны дополнительные тридцать минут на экзамен, если школьникам и так сложно высидеть такое длительное время.

«Итого по особым условиям на пункте ВНО: 1. - Пандус абсолютно не отвечает нормам ДБН;

2. - Туалет абсолютно не отвечает нормам;

3. - Специальные парты? О чем вы?

4. + Аудитория на первом этаже;

5. + Дополнительно 30 мин;

6. + Сопровождение до класса».

По словам Кучеренко, основными причинами нарушения прав является то, что школы подают некорректно заполненные анкеты доступности пункта, а администрации «не вникают в элементарные нормы». Также она заявила, что управление образования за полгода не проконтролировало единственный пункт сдачи для опорников.

«Что бы изменилось, если бы школы дали правильную информацию о доступности? Региональный центр написал бы ребенку отказ в регистрации ВНО из-за отсутствия особых условий. С этой справкой ребенок-инвалид идёт в ВУЗ и сдает вступительные экзамены. Но как же написать, что нет условий, когда в стране инклюзивная реформа? И наша область отчитывается о 98% доступности? В итоге проведения ВНО имеем.:все инстанции в отчётах поставили себе галочки, рассказали, как круто у нас по-европейски дают условия инвалидам. Дети с поражением ЦНС (они же дцпшки) получили колоссальный стресс, и кто знает, чем это закончится для них», - подчеркнула женщина.

Стоит отметить, что в комментариях к записи народный депутат от «Народного фронта» Тарас Креминь сообщил, что будет «отрывать за это голову» чиновникам.

Ранее сообщалось, что отец ученицы «Академии детского творчества» возмущен тем, что по причине неработающего лифта для детей с инвалидностью в учебном заведении ему придется перевести дочку в другую школу, где он есть.

Выяснилось, что лифт в Академии детского творчества Николаева спустя два года так и не починили - говорят, не хватает одной детали.