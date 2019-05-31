Николаевские десантники заняли третье место на чемпионате по скоростной стрельбе

Николаевские десантники заняли третье место в чемпионате десантно-штурмовых войск по скоростной стрельбе.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В программу соревнований входили упражнения по скоростной стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Военные демонстрировали скоростную стрельбу из пистолета с переносом огня, из автомата Калашникова стреляли в положении лежа, с колена и стоя.

- При определении результатов учитывалась как меткость, так и скорость поражения мишеней. Надо было точно попасть в центральные сектора мишеней на разных расстояниях, из разных положений, сделать это как можно быстрее, со сменой магазинов. За неточные выстрелы – штрафные секунды, - рассказывают участники турнира.

Напомним, ранее николаевские десантники заняли третье место на турнире среди снайперов ВСУ.