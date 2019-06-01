Электромобили, солнечные панели и динозавры из отходов: В Николаеве открылась выставка-форум «PRO эффективность»

В субботу, 1 июня, на Соборной площади в Николаеве открылась выставка-форум энергоэффективного оборудования и альтернативной энергетики «Pro эффективность».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Николаевцы имеют возможность познакомиться с различными способами экономии энергоресурсов и улучшения комфорта проживания - солнечными панелями, газовыми мини-котельными, системами энергосбережения.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что для Николаева это большая честь принять около 100 высоких гостей, среди которых мэры городов, представители Евросоюза, центральных органов власти и международных организаций.

- Этот праздник является доказательством того, что Николаев идет к тому, чтобы стать европейской южной столицей по энергоэффективности и энергогенерации Сегодня очень жарко и мы готовы к тому, чтобы не только сохранять, но и производить, - отметил Сенкевич.

Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук вручил благодарственные грамоты коллективам школ, которые приняли активное участие в организации выставки. А также поздравил коллектив дворца творчества учеников Николаева, который выполнил самую лучшую скульптуру-динозавра из бытовых отходов.

Депутат Николаевского городского совета Игорь Дятлов поздравил коллектив Николаевского строительного колледжа Киевского национального университета строительства и архитектуры, который победил в конкурсе по разработке проекта энергоэффективная хрущовка.

Юные николаевцы могли отдыхать на креслах-машках под навесом, строить конструкции из кубиков, кататься на горках и прыгать на батутах и рассматривать экспонатов-динозавров.

Выставка будет действовать до 10 июня включительно.

Ранее сообщалось, что в Николаевской мэрии китайской делегации презентовали возможности города по размещению индустриального парка «Энергия».