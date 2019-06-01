В Николаеве «Audi» посреди дороги колесом застрял в яме

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В субботу, 1 июня, в Николаеве на пересечении улицы Южная и проспекта Богоявленского образовался провал асфальтового покрытия, в который провалилось колесо автомобиля «Audi».

Об этом сообщают пользователи Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».

«Проспект Октябрьский перекрёсток Южная. Левый ряд в сторону зори. Ауди переднее правое провалилось под асфальт», - сообщает пользователь канала.

На данный момент автомобиль уже вытащили из провала, а саму яму накрыли деревянными коробками. На место выехала полиция. 

Напомним, как в Николаеве грузовой автомобиль попал колесом в глубокую выбоину на дороге на улице Лесковой.

Julia Davudenko

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русскийобщество