В Николаеве «Audi» посреди дороги колесом застрял в яме

В субботу, 1 июня, в Николаеве на пересечении улицы Южная и проспекта Богоявленского образовался провал асфальтового покрытия, в который провалилось колесо автомобиля «Audi».

Об этом сообщают пользователи Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».

«Проспект Октябрьский перекрёсток Южная. Левый ряд в сторону зори. Ауди переднее правое провалилось под асфальт», - сообщает пользователь канала.

На данный момент автомобиль уже вытащили из провала, а саму яму накрыли деревянными коробками. На место выехала полиция.

Напомним, как в Николаеве грузовой автомобиль попал колесом в глубокую выбоину на дороге на улице Лесковой.