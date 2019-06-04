В сети появилось видео, на котором депутат, напавший ранее на подростка, «сорит деньгами» на своём Дне Рождения

В сети опубликовали видео, на котором депутат от БПП Александр Паламарчук «сорит деньгами» во время празднования своего Дня Рождения.

Ролик опубликован на странице Ивана Лазорко в Facebook.

Так, несколько видео с празднования опубликовал в Instagram пользователь ckulka. Местоположение - одесский ночной клуб Ibiza Beach Club.

«Он смог жить по новому! Как вам депутат от «БПП» Александр Паламарчук? Тот самый, который бил школьника за то, что тот интересовался источниками его дохода. Но за три года депутатства, дела наладились. И вот официальный доход районного депутата - 3 миллиона. С нуля в год до трех миллионов в год. Кстати: теперь вот это жлобство больше не позор партии Блок Петра Порошенко. Отныне - это позор партии «Европейская солидарность». Не перепутайте», - написал Лазорко.

Как известно, Паламарчук является депутатом Киево-Святошинского совета и председателем постоянной комиссии по вопросам планирования бюджета, финансов, налоговой политики, социально-экономического развития и инвестиций.

Напомним, что ранее Александр Паламарчук напал и угрожал 16-летнему Сергею Чагарову за его публикации, размещенные в «Facebook», о депутатской деятельности.