Онлайн-опрос: Работодатели Николаевщины могут заявить о потребности в кадрах на перспективу

Дмитрий Оборонько С понедельника, 3 июня, началось анкетирование работодателей о потребности в работниках на 2020 год, введенное государственной службой занятости.

Об этом сообщают в Николаевском областном центре занятости.

Заполнить анкету можно в «Личном кабинете» на сайте учреждения mik.dcz.gov.ua в разделе «Опросы». Отмечается, что сервис доступен для работодателей, которые зарегистрировались в службе занятости, и имеют логин и пароль для входа в персональный кабинет.

За дополнительной информацией о регистрации в персональном кабинете и заполнении анкеты можно обратиться в ближайший филиал Николаевского областного центра занятости или городского центра занятости.

«Каждый работодатель имеет ситуативный и перспективный план кадрового обеспечения. Ситуативные потребности работодателей мы уже видим по факту, анализируя базу имеющихся вакансий, и помогаем их укомплектовывать. Информация о перспективной потребности позволит нам спрогнозировать рынок труда на следующий год и заблаговременно отреагировать на его запросы. Поэтому, приглашаем всех работодателей области пройти онлайн-опрос», - отметил директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Результаты анкетирования будут обрабатываться специалистами Государственной службы занятости (Центрального аппарата) и будут использованы при разработке прогноза потребности в работниках на 2020 год.

Справка: В опросе о потребности в работниках на 2019 год приняли участие 13 тысяч работодателей Украины, которые сообщили о необходимости в 46 тысяч работниках. Наибольший спрос - на водителей, трактористов, слесарей, швей, электрогазосварщиков, токарей, электромонтеров, дорожных рабочих, машинистов конвейера, экскаватора, крановщиков и других.