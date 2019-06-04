Тяжело раненный николаевский десантник Беспалов после сложной операции вышел из комы

Николаевский воин Александр Беспалов из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, тяжело раненный на фронте, вышел из комы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач днепровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Напомним, что Беспалову пуля попала в глаз, но врачам удалось его спасти.

Беспалов уже 15-й день лежит в реанимации, из них 11 дней был в коме. Он пережил тяжелую операцию, которая завершилась успехом.

Главврач Рыженко и невеста Беспалова «Сегодня утром сняли аппарат искусственной вентиляции легких. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня – пора жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем. Просит нас стать свидетелями. Завтра в Мечникова прямо в реанимации политравмы их распишут», - сообщил Беспалов.

Ранее сообщалось, что Беспалова ранили в ночь на 21 мая. Его доставили в Днепр в больницу имени И. Мечникова. Ранее Беспалов участвовал в обороне Донецкого аэропорта от российско-террористических войск.