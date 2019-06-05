В Николаеве маленькую девочку забрали у родителей, которые пили и постоянно ругались

В Заводском районе Николаева служба по делам детей отобрала малолетнего ребенка у родителей, которые злоупотребляли спиртными напитками и подвергали его психологическому насилию своими ссорами и драками.

Об этом сообщает администрация Заводского района на сайте Николаевской мэрии.

Так, во вторник, 4 июня, служба по делам детей администрации Заводского района совместно с представителями полиции Заводского отдела полиции, по решению исполкома Николаевского городского совета отобрала малолетнего ребенка у родителей.

В настоящее время ребенок находиться в медицинском учреждении для оказания ей необходимой помощи с последующим переводом в дом ребенка.

Служба по делам детей выражает благодарность жителям дома по улице Шоссейной, которые вовремя сообщили о нарушении прав ребенка.

Напомним, ранее в Николаеве 15-летняя девушка оставила месячную дочь на пьяную бабушку и уехала на две недели. Из-за этого ребенка забрали из семьи.