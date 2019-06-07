Чтобы научить детей дружить!

В то время, когда подростки все больше времени проводят за компьютерами, телефонами и планшетами, болем ценным становится умение общаться, дружить, взаимодействовать в команде. Без этих навыков сегодня невозможно представить ни одной успешной компании или человека. А для того, чтобы и дети Вознесенщины весело и полезно научились дружить, подставлять плечо, работать в команде и добиваться успеха, депутат Владислав Невеселый устроил ко Дню защиты детей грандиозный праздник!

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

500 участников, 60 волонтеров, 30 команд школьников из Вознесенска, Прибужан, Новогригорьевки, Веселиново, Таборовки и Бугского сделали своими руками 150 светоотражающих фликеров, добавили ярких цветов с 15 килограммами сухой краски, нарисовали 100 детских рисунков, полакомились 500 порциями мороженого и 250 порциями сладкой ваты, а также получили массу пламенных впечатлений и незабываемых эмоций. Все это - Мирный Квартал в Вознесенске ко Дню защиты детей.

Традиционные выступления коллективов самодеятельности уступили место современной командной игре, где каждый участвует, и каждый – звезда.

Для проведения командных соревнований организаторы - депутат Невеселый Владислав и Фонд Вознесенска, - создали современные и нестандартные локации - так называемые, контрольные пункты, станции, на которых каждая команда выполняла задачи. В командной игре важно участие каждого ребенка: почувствовать плечо, руку, понять взгляд, довериться или договориться - только так можно добиться успеха в соревнованиях. Учась в игре, дети получили навыки работы в команде, опыт лидерства, общения, принятия решений и решения различных задач.

- Успех этого дня зависит от вас! Сегодня вы будете участвовать в игре как Единая команда и каждый из вас должен бросить вызов самому себе, то есть быть готовым проявить себя на все 300%. Вы будете участвовать во многих видах упражнений, сможете работать над собой, преодолевать и анализировать себя. От сегодняшнего дня вы получите ровно столько, сколько вложите в него! Сегодня победят те, кто сможет стать дружной командой! - такими словами описал главную задачу соревнований и пожелал удачи, вдохновения, креатива и сообразительности детям Владислав Невеселый.

Команды проходили дистанцию из 15 обязательных станций. Весело и забавно дети пытались с помощью веревок рисовать на листе и написать название своей команды. Или вместе достать палками мяч с «колодца» - разумеется, если не действовать сплоченно, то получится как в басне про лебедя, рака и щуку.

А для детей, пришедших на праздник поддержать команды, также действовали специальные «станции отдыха», где можно было порисовать, отдохнуть, полакомиться сладостями. Или узнать что-то полезное, например, как изготовить светоотражающие фликеры для пешехода, стать видимым в темноте и обезопасить свою жизнь. Или можно было попробовать создать детскую конституцию, узнать о своих правах. Среди сообщений, которые дети сделали в своей Конституции, был и такой - «Ребенок имеет право пить сок».

В этом празднике приняли участие дети из Вознесенска и дети из окрестных сел. Каждая команда имела равные возможности раскрыться. В конце праздника участники создали совместный рисунок на асфальте «Мирный квартал» и устроили настоящую битву сухими цветными красками холи. Каждая команда была награждена, каждый стал победителем, так как в командной работе главное - дружба, физическая и эмоциональная связь. Все участники праздновали победу и лакомились мороженым, а лучшие командные игроки продолжили живое общение в городских кафе - «Скорини», «Винтаж» и «В-клуб».

Большое спасибо всем, кто также принял участие в организации и проведении праздника: волонтерам, работникам Центра предоставления бесплатной правовой помощи, работникам управления образования, учителям школ, родителям и старшеклассникам.

Спасибо за поддержку в организации праздника Светлане Киселевой из Управления образования Вознесенского городского совета и директору школы №7 Ивану Андрухову.

Отдельная благодарность директору Рыбаковская ЗЗСО I-III ступ. Галине Дротенко - благодаря учителям и ученикам этой школы именно в Вознесенске впервые состоялся такой масштабный командный квест и пришла невероятная команда из 25 волонтеров под руководством Ольги Лаптевых. Акция «Мирный квартал» была проведена в рамках проекта «Голос женщины имеет силу 2019». Праздник Детей и Дружбы прошел замечательно!