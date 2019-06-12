На Николаевщине разыскивают несовершеннолетнего парня, который ушёл из дома и не вернулся

Пётр Руденко Первомайский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает несовершеннолетнего Петра Руденко.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

В понедельник, 10 июня, 15-летний парень самовольно покинул место жительства и теперь его место нахождения неизвестно.

Его приметы: рост 165-170 сантиметров, Среднего телосложения, волосы темно-русого цвета.

Был одет: бриджи черного цвета, черная футболка, вьетнамки черного цвета.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего граждан просят звонить по номеру 102, (05161) 7-52-02, 0636360900.

Ранее сообщалось, что в Николаеве нашли пропавшую 13-летнюю девочку – с ней была ровесница, родители которой не заявляли о пропаже.