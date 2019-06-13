В Николаеве на улице Севастопольской укладывают тротуарную плитку - ряд жильцов против

Некоторые местные жители недовольны реконструкцией бордюров и дорожек по улице Севастопольская, 61 в Николаеве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам местной жительницы Светланы, рабочие, проводя подготовительные работы, разрушили бетонную площадку, на которой стояли мусорные баки. И теперь жильцы дома хотят, чтобы площадку восстановили. На что сами рабочие говорят, что если им поступит такое указание, то они его выполнят.

Дополнительной причиной недовольства стало то, что деньги тратятся на «никому ненужные дорожки (бордюры – ПН), по которым никто не будет даже ходить». По словам Светланы, куда целесообразнее было потратить средства на разрушенный подъезд.

Рабочие добавили, что это не бордюры, а «технические дорожки, предназначенные для персонала, ремонтирующего дороги».

Женщина добавила, что обращалась в ЖЭК и Службу оперативного реагирования, но там её «лишь кормят завтраками».

Добавим, что по данным «Prozorro», на ремонтные работы на этом и других участках было выделено ₴180 тысяч. Заказчиком является департамент ЖКХ Николаевского горсовета.

Рабочие сообщили, что работы будут продолжаться в штатном режиме, а на этой улице они ведутся приблизительно две недели.